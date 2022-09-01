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    Abdurrahman Dilipak, Akit'teki yazılarını sonlandırdı

    Abdurrahman Dilipak, Akit'teki yazılarını sonlandırdı

    Abdurrahman Dilipak, 30 yıldır yer aldığı Akit gazetesindeki köşesine veda etti. Daha önce de Dilipak'ın Akit TV'deki programına son verilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:53
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    Akit gazetesiyle özdeşleşen isimlerden biri olan Abdurrahman Dilipak, yazılarına son verdiğini açıkladı.

    Dilipak, 30 yıldır yer aldığı gazeteden ayrılığı son köşe yazısıyla duyurdu.

    Sunduğu televizyon programına olumsuz tepkiler geldiğine dair yönetimden telefon aldığını ve yayından kaldırıldığını belirten Dilipak, yazılarına da kendi isteğiyle son verdiğini yazdı.

    Programına son verildi

    Dilipak, Akit TV’den ayrılma sebebini, “30 yıl sonra, Akit Tv’deki Bülent Deniz’le birlikte sunduğumuz 'Derin Gerçekler' programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebep olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu Akit TV’den ayrılıyorum..” sözleriyle açıkladı.

    Abdurrahman Dilipak, Akit teki yazılarını sonlandırdı #1

    Köşesine veda etti

    Aynı sorunların Akit gazetesi için de çıkacağını ifade eden Dilipak, “Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, üslup ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım.” dedi.

    Abdurrahman Dilipak, Akit teki yazılarını sonlandırdı #2


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