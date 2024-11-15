Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu spor kanalı devredildi

Haber Merkezi

Televizyon dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz şubat ayında İsviçre merkezli medya grubu Highlight Highlight Communications'ın iştiraki olan Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın almıştı.

Şirketin diğer yüzde 50’sini ise Medien AG satın almıştı.

30 milyon euroya gerçekleştirilen yüzde 50'lik satışın ardından Alman spor kanalı Sport1 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YÜZDE 50 HİSSESİNİ 30 MİLYON EUROYA SATIN ALMIŞTI

Almanya merkezli haber siteleri Meedia.de ve Teltarif.de'nin aktardığına göre Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu kanal, izleyenlerin isteklerini karşılayamadığı için devredildi.

Buna göre daha fazla dijital platformlara odaklanma kararı alan Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatına devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram, yapılan bu değişikliğin şirket açısından büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

DEVREDİLDİ: SPORTS1 YÖNETİMİNE VE HİSSEDARLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ...

Wundram, "Spor içerikli ödemeli TV faaliyetlerimizi genişletiyoruz ve Almanca konuşulan bölgede dijital spor programlarımızı yaygınlaştırıyoruz. Bu yeni yapılanma, şirketimiz için önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına teşekkür ederiz. Yeni dönemde futbol dışındaki canlı spor yayınlarımızla daha fazla izleyiciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.