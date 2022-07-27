Bir uçağın kaptan pilotunun, Azer Bülbül’ün Çoğu gitti azı kaldı şarkısına atıfta bulunarak yaptığı bilgilendirme anonsu yolcuları gülümsetirken sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İstanbul'dan Adana'ya gitmek için uçağa binen yolcular, seyahatine devam ettiği sırada ilginç bir anons ile karşı karşıya geldi.

Bir havayolu şirketine ait uçağının kaptan pilotu, gülümseten bir anonsa imza attı.

Uçuşun büyük bir bölümünün tamamlandığını şarkıcı Azer Bülbül’ün 'Çoğu gitti azı kaldı' şarkısına atıfta bulunarak anlatan pilotun samimi tarzı, yolcuları gülümsetti.

"Sesi güzel olan biri varsa o söylesin"

Şarkı sözlerini söyleyen pilot, esprili bir dille "Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan biri varsa o söylesin." dedi.

Video büyük ilgi gördü

Samimi anonsu sonrası yolcular, pilotu alkışladı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşılan o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Adana uçuşundaki pilot, sosyal medyada gündem oldu

İHA'nın haberine göre; pilot, anonsunda tam olarak şu ifadelere yer verdi:

"Adana'da havanın tadından yenmiyor"

''Çoğu bitti azı kaldı. İç Anadolu Bölgesi üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevkii olarak. Adana'ya inişimizi lokal zaman ile 20.40'da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı, aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim.

Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı. Çoğu bitti azı kaldı. Adana'da havanın tadından yenmiyor. Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan birisi varsa o söylesin.

Adana'da hava güzel efendim muhteşem sıcaklık 30 derece civarında. Canım Adana'da hava tadından yenmiyor.

Bizleri tercih ettiğiniz için, sizlere teşekkür ediyorum. İleriki tarihlerdeki uçuşlarda görüşmek ümidi ile iyi inişler diliyorum. Bu arada Toroslar'ı aşarken meydana gelecek olan türbülanstan hiçbir etkileşim almayacağız efendim, rahat olun çünkü uçağın kumandası türbülansta değil."