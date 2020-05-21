Ahmet Hakan, CNN Türk canlı yayınına bağlanan Rus gazeteci Gladkikh ve diğer konuklarıyla İstanbul'da buluşmak istediğini söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında dünyadaki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ahmet Hakan'ın konukları; Rusya'dan Maria Gladkikh, Amerika'dan Mehmet Çilingiroğlu, Meksika'da Özgür Kurt, İspanya'dan Ege Uçkan oldu.

Programda konuklar ile Ahmet Hakan arasında keyifli sohbetler yaşandı.

Yayının eğlenceli bir şekilde devam etmesi durumunda Ahmet Hakan konuklarına İstanbul'da buluşma teklifi yaptı.

"BİR TEKLİFİM VAR..."

Hakan, "Bir teklifim var; pandemi bitince, bu beşli İstanbul'da buluşsun." dedi.

Ahmet Hakan'dan Maria Gladkikh'e İstanbul teklifi ViDEO

"SANA BİR DANS EDERİM..."

Programa Amerika'dan bağlanan Mehmet Çilingiroğlu da Rus gazeteciye seslenerek "Ben sana bir dans ederim... Salsa yaparım... Keyfin yerine gelir" dedi.

MARİA CEVAP VERDİ

Çilingiroğlu'nun bu dans sözlerine Rus gazeteci Gladkikh Instagram hesabından cevap verdi.

Rus gazeteci Maria Gladkikh'in Türkiye'den yaptığı paylaşımlar FOTO GALERİ