Aile dizisi 30 bölüm final fragmanı: Soykanların sonu! Devin son nefesini veriyor... Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Aile dizisi, 30. bölümüyle final yapacak. Son bölümde neler olacak merakla beklenirken, fragman da geldi. İşte Aile dizisi final fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Aile için yolun sonu...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, son kez yayınlanacak.

30. bölümle final yapacak olan dizi merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

Nur Sürer, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, Nejat İşler, Levent Ülgen gibi isimleri ekrana getiren Aile'nin finali nasıl olacak netleşti.

Yayınlanan fragmanda Hülya Soykan tabancayı eline alırken, oğlu için her şeyi göze alabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Riskli bir hamilelik yaşayan Devin ise, doğum esnasında son nefesini vermek üzere...

"Elimi bırakma" diye haykırışları, Aslan'ın yüreğini dağlıyor.

İşte Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı...