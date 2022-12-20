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- Ajdar Anık'ın son hali ortaya çıktı
Ajdar Anık'ın son hali ortaya çıktı
Şahdamar ve Çikita Muz şarkıları ile ünlenen Ajdar'ın son hali sosyal medyada viral oldu.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 13:01
- Güncelleme : 20.12.2022 - 13:05
2003'te Popstar Türkiye yarışmasına katılan Ajdar Anık, Çikita Muz şarkısı ile hafızalara kazındı.
Çikita Muz, Nane Nane, Şahdamar gibi parçalarıyla sosyal medyada sıklıkla konuşulup, bir döneme damga vurdu.
Gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son hâli ortaya çıktı.
"Adam solmuş"
Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Adam solmuş" dedi.
İşte Ajdar'ın son hali...