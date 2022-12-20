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    Ajdar Anık'ın son hali ortaya çıktı

    Şahdamar ve Çikita Muz şarkıları ile ünlenen Ajdar'ın son hali sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:05
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    Ajdar Anık'ın son hali ortaya çıktı

    2003'te Popstar Türkiye yarışmasına katılan Ajdar Anık, Çikita Muz şarkısı ile hafızalara kazındı.

    Çikita Muz, Nane Nane, Şahdamar gibi parçalarıyla sosyal medyada sıklıkla konuşulup, bir döneme damga vurdu.

    Gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son hâli ortaya çıktı.

    "Adam solmuş"

    Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Adam solmuş" dedi.

    İşte Ajdar'ın son hali...

    Ajdar Anık ın son hali ortaya çıktı #1

    Ajdar Anık ın son hali ortaya çıktı #2

    Ajdar Anık ın son hali ortaya çıktı #3

    Ajdar Anık ın son hali ortaya çıktı #4

    Ajdar Anık ın son hali ortaya çıktı #5


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