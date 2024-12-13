Akasya Durağı'nın Gülbin'i bir değişti, pir değişti! Son hali pes dedirtti

Yağmur Dinç

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı.

Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği "Gülbin" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Altaylar, şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor.

BEĞENİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar, Yabancı Damat, Sinekli Bakkal, Kanunsuzlar, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk ve Hakim dizilerinde de rol aldı.

44 yaşındaki Aslı Altaylar, Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Altaylar, cesur pozlarıyla gündem oldu.

İşte son hali...