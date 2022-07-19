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Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat şakası

Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat şakası

Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk’ün ‘tokat şakası’, sosyal medyayı salladı. Çiftin ailesini bile şoke eden anlar, defalarca kez paylaşıldı.