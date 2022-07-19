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    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat şakası

    Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk’ün ‘tokat şakası’, sosyal medyayı salladı. Çiftin ailesini bile şoke eden anlar, defalarca kez paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 10:32
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    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat şakası

    Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı futbolcu Alparslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yaptığı anları kayda aldı.

    Şancı ile futbolcu eşinin 'tokat şakası' ailelerini adeta şoke etti.

    Her şey telefonu karıştırmasıyla başladı

    Şaka, Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk'ün telefonunu karıştırması ile başladı.

    Karşı karşıya gelen çift, kaş-göz işaretleri verdi ve Öztürk, telefonunu geri istedi.

    Ebru Şancı vermek istemeyince de Öztürk, eliyle tokat sesi çıkardı.

    Aile masadan kalkınca duruma anladı

    Öncesinde ne olduğunu anlamayan çiftin ailesi, sonrasında oturdukları masadan kalktı.

    İkili, aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı.

    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat şakası VİDEO

    Defalarca kez paylaşıldı

    Şaka, sosyal medyada da çok ilgi çekti.

    Video defalarca kez paylaşıldı.

    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı dan tokat şakası #1

    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı dan tokat şakası #2

    Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı dan tokat şakası #3


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