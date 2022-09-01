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    Altın Portakal'da yarışacak ulusal filmler açıklandı

    1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:38
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    Altın Portakal'da yarışacak ulusal filmler açıklandı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59'üncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin; idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

    Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na, bu yıl 46 yapım başvurdu.

    10 film ilk kez sinemaseverlerle buluşacak

    Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi ile belirlenen 10 film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.

    Belmin Söylemez'in yönettiği 'Ayna Ayna'; Ümit Köreken yönetmenliğindeki 'Bir Umut'; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait 'Bomboş'; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri 'Gidiş O Gidiş'; Atalay Taşdiken'in yönettiği 'Hara'; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki 'Iguana Tokyo'; Selcen Ergun'un yönettiği 'Kar ve Ayı'; Özcan Alper'in yönettiği 'Karanlık Gece'; Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler' ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)', adlı filmler, yarışma heyecanı yaşayacak.

    Altın Portakal da yarışacak ulusal filmler açıklandı #1

    Toplamda 840 bin TL ödül verilecek

    'Ayna Ayna', 'Bomboş', 'Hara', 'Iguana Tokyo', 'Karanlık Gece' ve 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)' adlı filmler, dünyada da ilk kez Antalya'da görücüye çıkacak.

    DHA'nın aktardığına göre bu yarışmanın 14 kategorisinde, toplamda 840 bin TL tutarında ödül verilecek.

    Altın Portakal da yarışacak ulusal filmler açıklandı #2

    Altın Portakal da yarışacak ulusal filmler açıklandı #3


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