Arka Sokaklar dizisinde şaşırtan olay

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Heyecanla izlenen ve 665 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şaşırtan bir olay yaşandı.
'Arka Sokaklar' setinde ikinci ekibin kostüm kamyonu ortadan kayboldu.
Kostüm kamyonu ortadan kayboldu
Aynı zamanda kamyonun da sahibi olan sürücü çekime gelmedi.
Dizinin çekiminde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler de kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı.
Oyuncular sete çıkamadı: Çekimler ertelendi
Çekimler için gereken kostüm ve aksesuarlar tekrardan tedarik edilip set ertelendi.
Söz konusu olay hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.
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