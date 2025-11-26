Arka Sokaklar'daki figüran bakın kim çıktı! Şimdi bölüm başı 3.5 milyon...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2006 yılından beri ekran macerası devam eden Arka Sokaklar, birçok ünlü ismi ağırladı.

Kadrosu yıldızlar geçidi olan yapımın figüranları bile ünlü oldu.

Arka Sokaklar'a damga vuran figüranlardan biri de şimdilerde en çok kazanan erkek oyunculardan...

Eşref Rüya'da Eşref Tek karakteri ile izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un yıllar önce Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak oynadığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra o görüntüleri ile gündem olan oyuncu, Hüsnü Çoban’ın oğlu Tekin’in olduğu sahnede oyuncunun hemen arkasında yer alıyordu.

Restoranda oturup yemek yiyen figüran rolündeki Çağatay Ulusoy, kariyerinde büyük bir ivme kazandı.