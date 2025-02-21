Arka Sokaklar'ın Melih Komiser'i Bakın Hangi Programdan Çıktı!

Yağmur Uçar
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kadrosunda sık sık değişiklik yaşanan dizide son dönemlerde Tolga Kandemir öne çıkıyor.
Yakışıklılığı ve dikkat çekici duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, Arka Sokaklar dizisinde Melih karakterini canlandırıyor.
1998 doğumlu ve aslen İzmitli olan Tolga Kandemir, diziden önce katıldığı bir programla adını duyurmuştu.
KISMETSE OLUR'A KATILMIŞ
2019 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Tolga Kandemir'in YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katıldığı ortaya çıktı.
Kandemir, yarışma süresinde fenomen Aybüke Çangal ile anılmıştı.