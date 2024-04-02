Arka Sokaklar’ın Pınar’ı evlenip oyuncuğu bırakmıştı, son halini gören tanıyamadı!İşte Pınar Aydın’ın son hali Arka Sokaklar’ın yayın hayatına ilk başladığı zamanlarda Pınar karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Aydın’ı gören tanıyamadı. Evlenerek oyunculuğu bırakan Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor. İşte, Pınar Aydın’ın son hali…

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Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyuran Pınar Aydın, kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla hafızlarda unutulmaz bir yer edinmişti.

Yarışmayla birlikte kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başarmıştı. Tanınmaya başlamasının ardından şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

Rol aldığı diziler arasında en unutulmaz olanı ise Arka Sokaklar dizisiydi. Hali hazırda seyirciyle buluşmaya devam eden dizi yayınladığı ilk senelerde Pınar karakterine hayat vermiş ve hafızalara Rıza Babanın kızı olarak kazınmıştı.

Başarısı ve güzelliğiyle tanınan Pınar Aydın aradan geçen onca zamanın ardından değişimiyle gündeme bomba gibi düştü.

İşte Pınar Aydın’ın son hali…

Kariyerinin en iyi dönemlerinde evlenme kararı alarak oyunculuğu bırakmış ve Giresun'a yerleşmişti. Şimdilerde de Giresun’da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.