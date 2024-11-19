Aşk Evlilik Boşanma'nın yıldızı Bennu Yıldırımlar'ın eşi tanıdık çıktı! İşte 20 yıllık kocası...

Yağmur Dinç

Süper Baba'nın Elif'i, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i, Umutsuz Ev Kadınları'nın Nermin'i ve Gönül İşleri'nin Servet'i...

Hafızalarda birçok farklı karakterle yer edinen Bennu Yıldırımlar, televizyonların tanıdık ismi.

Ünlü oyuncu, şimdilerde yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma ile gündemde.

54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı da izleyicilerin merak konusu oluyor. Özellikle "Bennu Yıldırımlar evli mi", "Bennu Yıldırımlar eşi kimdir" gibi sorular araştırılıyor.

Meğer, ünlü oyuncu ile 1995 yılından beri aynı yastığa bakın kiminle baş koyan isim tanıdıkmış.

İşte Bennu Yıldırımlar'ın 20 yıllık eşi...

Bennu Yıldırımlar , 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlendi.

Ünlü çiftin 1999 yılında Ada isminde bir kızları oldu.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk defa aynı karede yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oyuncunun takipçileri, Yıldırımlar'ın usta isim Bülent emin Yarar ile evli olduğunu bilmediği ve bu duruma çok şaşırdığı da yorumlarda ortaya çıktı.