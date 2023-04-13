‘Atiye’ dizisinin davasında karar çıktı

İHA

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur’un canlandırdığı “Atiye” dizisinin yazar Şengül Boybaş’ın ‘Dünyanın Uyanışı’ adlı romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürüldü.

Boybaş, yargıya başvurarak dizinin ön jeneriğinde fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia etti.

OG Prodüksiyon şirketine açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi:

Şengül Boybaş da eserinin mali haklarını, OG Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ.’ye Netflix’te yayınlanacak bir diziye dönüştürülmesi şartıyla devretmiştir. Şengül Boybaş’ın romanının ana karakterinin ismini taşıyan ‘Atiye’ isimli dizinin ilk sezonu da Netflix’te yayınlanmıştır. Ancak yapımcı firma OG Prodüksiyon, ‘Atiye’ adlı dizinin ön jeneriğinde Şengül Boybaş ve eserinin adına yer vermemiştir. Şengül Boybaş ile eserinin adı filmin arka jeneriğinde kullanılmıştır. Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağırılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adın anılmamıştır. Boybaş’ın mali ve manevi haklarına yönelik tecavüzün önlenmesini istiyoruz.