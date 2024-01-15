Aybüke Pusat köpeği ile poz verdi! Tarzına yorum yağdı... Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak köpeği ile verdiği pozlarla beğeni topladı. İşte beğeni toplayan o kareler...

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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat pozlarıyla beğeni topluyor.

Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündeme oturuyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak ünlenmeye başladı.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat bir çok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir isimli dizide rol alarak yaşayan Aybüke Pusat kariyerinde Beş Kardeş, O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat dizilerinde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor. Aybüke Pusat'ın son olarak köpeği ile verdiği pozlar dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun o pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Aybüke Pusat'ın son paylaşımı..