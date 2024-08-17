Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses’in vedası yürekleri dağladı... Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam’ın efsane ismi Aydemir Akbaş geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakıma kaldırıla usta oyuncuda kötü haberin gelmesinin ardından can dostu İbrahim Tatlıses’ten yürekleri dağlayan veda paylaşımı geldi.

Editör: Seda Yeşilyurt

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan Aydemir Akbaş bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde evinde baygın olarak bulunmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakıma alındığı haberini can dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla paylaşmıştı.

Birçok dizi ve filmde unutulmaz karakterlere hayat veren Akbaş’tan kötü haber geldi. Yoğun bakıma alındığı haberini duyuran Tatlıses’in, Akbaş ile yaptığı son paylaşımda vefatını duyurması yürekleri dağladı.

“45 yıllık dostum, ağabeyim...”

Tatlıses’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yer verdiği ifadeler sevenlerini üzdü. Akbaş’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda Tatlıses, “45 yıllık dostum ağabeyim Aydosum mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.