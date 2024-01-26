Ayla'yı canlandıran Kim Seol'un son hali ortaya çıktı! İşte şaşırtan değişimi... Ayla filminde minik Ayla'yı canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte minik yıldızın son hali...

ensonhaber.com

2017 yılında vizyona giren Ayla filminde 'Ayla' karakterini canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali gündem oldu.

Yayınlandığı dönem büyük ses getiren ve beğeni toplayan Ayla filmi bir çok ödüle layık görülmüştü.

Ayla filminde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer aldı.

Filmde özellikle İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un yer aldığı sahneler izleyenleri adeta gözyaşlarına boğmuştu.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir.

Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar.

Süleyman Astsubay'ın anne ve babası ölmüş Güney Koreli minik kızı bulmasıyla başlayan hikayeyi konu alan film son yılların en başarılı yapımları arasında yer alıyor.

Filmde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol'un son hali merak ediliyor.

Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Kim Seol'un büyük değişimi dikkat çekti.

İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...