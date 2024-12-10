Aytaç Şaşmaz'ın abisi de ünlü oyuncu çıktı! Gören ikiz sanıyor...

Yağmur Dinç

Aytaç Şaşmaz, 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Şaşmaz, oyunculuk kariyerine 2017 yılında Kötü Çocuk isimli film ile adım attı.

Aytaç Şaşmaz'ın geniş kitleler tarafından tanınması ise Hekimoğlu dizisi ile oldu.

Şimdilerde ise Sen Ağlama İstanbul dizisinde Ferhat karakterini canlandırıyor.

Ünlü oyuncu gündemdeki merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

İKİZ GİBİLER

Aytaç Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü kardeşin aralarında ise 5 yaş bulunuyor.

İki oyuncunun arasındaki benzerlik ise ''Yok artık'' dedirtti.