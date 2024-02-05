Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor! Azer Bülbül'ü bakın hangi ünlü oyuncu canlandıracak... 2012 yılında hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. İşte filmde Azer Bülbül'ü canlandıracak isim...

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Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. 6 Ocak 2012'de kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden sanatçının hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Çıkardığı albümler ve seslendirdiği parçalar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Azer Bülbül'ün hayatının film olacağı haberi hayranlarını sevindirdi.

Azer Bülnül'ün hayatını canlandıracak ismin kim olacağı merak edilirken ortaya atılan iddia gündem oldu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Azer Bülbül'ün hayatını canlandıracak oyuncu belli oldu.

İşte Azer Bülbül'e hayat verecek o ünlü oyuncu...

Müge Dağıstanlı'ya göre Azer Bülbül'ün hayatını canlandıracak isim ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan oldu.

Sıfır Bir isimli internet dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile tanınan Cihangir Ceyhan daha sonra Çukur, Alev Alev ve Camdaki Kız dizilerinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan son dönemin en beğenilen oyuncuları arasında yer alıyor.