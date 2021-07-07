Babası istismar etti, detaylar ortaya çıktı! Melisa Döngel: Annem bana inanmadı.. Gözümün önünde...

Babası istismar etti, detaylar ortaya çıktı! Melisa Döngel: Annem bana inanmadı.. Gözümün önünde...

Aşk Mantık İntikan dizisinde Çağla karakterine hayat veren oyuncu Melisa Döngel'in, babası tarafından uğradığı cinsel istismara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Elmalı davasının gün yüzüne çıkmasının ardından ünlü isimler de bir bir yaşadıkları istismarları itiraf edip ''Sessiz kalmayın'' çağrısı yaptı.

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam dizileriyle ekrana gelen 21 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz günlerde öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Kardeşinin velayeti için mücadele eden genç oyuncuya sosyal medyada destek mesajları yağarken iğrenç olayla ilgili detaylar, Yargıtay'da bekleyen dava dosyasında ortaya çıktı.

O dönemde yaşadıklarına sessiz kalmayan Döngel, babasından şikayetçi oldu. Baba A.D. İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

HENÜZ ÇOCUK YAŞTA İSTİSMARA MARUZ KALDI

Dosyadaki detaylara göre, Melisa Döngel babasının cinsel istismarına henüz çocuk yaşta, lise 1'nci sınıfta okurken maruz kaldı.

Oyuncu, başından geçenleri ilk olarak Ukrayna kökenli annesi N.D.'ye anlattı. Yaşananları duyan anne N.D., kızına inanmayıp şikayetçi olmamasını istedi. Böylece aile içinde yaşanan cinsel istismar olayının üzeri örtüldü.

Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" diye konuştu.

SONUNDA DAYANAMADI

Sonunda dayanamayan Döngel, 18 Ocak 2017 tarihinde polise başvurarak babası A.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ardından tutuklanan A.D. kızının kendisine iftira attığını iddia etti.

Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum." diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sözlerinin devamında A.D. "Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir." diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti.

Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından skandal bir ifade anne N.D.'den geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım." ifadelerini kullandı.

Yaşananlarla ilgili N.D., "Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Babasının şiddet uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm." diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı.

ANNESİ İNANMADI

Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti." diye konuştu.

"EVE GELMEK İSTEMİYORDUM"

Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi. Döngel, yaşananları "Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum." dedi.

İntihar teşebbüsünden bahseden Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" ifadelerini kullandı.

Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yürekleri sızlatan sözlerle yaşadıklarını ifade etmeye çalıştı:

"Artık tahammül edecek sabrım kalmadı" diyen Döngel "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çok bunaldım. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"





AKRABALARI MELİSA DÖNGEL'İ YALANCILIKLA SUÇLADI

Davada bir de tanıklar dinlendi. A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair, yaşadığı dehşeti gözler önüne seren rapor da geldi.

Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleri ile oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi.

Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.