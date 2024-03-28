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Bahar dizisi Rengin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kazaya kurban gitti

Bahar dizisi Rengin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kazaya kurban gitti Bahar dizisi son bölümünde iki büyük yıkım yaşandı. Bahar gerçekleri öğrenerek Rengin ise kaza yaparak tepetaklak oldu. İzleyiciler, Rengin'in ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki, Ecem Özkaya diziden ayrıldı mı? Bahar dizisi Rengin ölecek mi? İşte detaylar...