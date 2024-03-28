Bahar dizisi Rengin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kazaya kurban gitti

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan, Ecem Akkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolü paylaştığı Bahar dizis, yine sosyal medyaya damga vurdu.
Yayınlanan 7.bölümün sonu, izleyicileri ekrana kilitledi.
Parla, babasının Timur olduğunu öğrendi; Bahar ise tüm gerçekleri...
Dünyası alt üst olan Bahar'ın yanı sıra, Rengin de kaza yaptı.
Aracıyla taklalar atan Rengin'in kurtulup kurtulamayacağı merak ediliyor.
Peki, Bahar dizisi Rengin ölecek mi? Ecem Özkaya diziden ayrılacak mı? İşte yanıtı...
Rengin ölecek mi?
Bahar dizisinde Rengin rolüne hayat veren oyuncu Ecem Özkaya'nın ayrılığına dair henüz bir açıklama gelmedi.
Son bölümde kızı Parla'yı ararken büyük bir kaza yapan Rengin’in arabanın içindeki kaza hali, izleyicileri şüphelendirdi.
Ancak Ecem Özkaya’nın Bahar dizisinden ayrılmayacağı düşünülüyor. Gelişmeler ise bir sonraki hafta netlik kazanacak.