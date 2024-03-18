Bahar'ın asi Parla'sı sosyal medyayı salladı! "Çömelmeyi seviyorsun" Bahar dizisinde canlandırdığı Parla karakteriyle dikkat çeken genç yetenek Sena Kalıp, Instagram pozlarıyla dikkatleri çekti.

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Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar”, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Bahar dizisinin oyuncuları arasında yer alan Parla karakterini canlandıranın kim olduğu merak ediliyor.

Asi hareketleriyle dikkat çeken Rengin'in kızı Parla, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de öne çıkıyor.

İzleyicilerin merceğinde olan Parla'yı sosyal medyada görenler, beğenmeden geçemiyor.

Parla, Instagram'da parlıyor

Bahar dizisinde Parla'yı Sena Kalıp canlandırıyor.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan Sena, Bahar dizisiyle oyunculuğunu öne çıkarttı.

Sena Kalıp, 2000 yılında doğmuş ve Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş bir tiyatro ve dizi oyuncusu.

Sosyal medyada da 'Senammiaonline'' adıyla tanınıyor.

Dans videoları, yemek tarifleri ve kombin videoları gibi çeşitli içerikler üreterek takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İşte Bahar'ın Parla'sı Sena Kalıp'tan iddialı pozlar...