Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın eşi bakın kim çıktı! 8 yıllık büyük aşk... Bahar dizisiyle setlere geri dönen oyuncu Demet Evgar, özel hayatıyla merak konusu oldu. Anneliği tadan Demet Evgar'ın eşi kimdir araştırılıyor. İşte Demet Evgar'ın kocası...

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, kariyerindeki en başarılı çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakaladı.

Emret Komutanım, Yahşi Batı, Sofra Sırları, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, hamileliğin ardından ekranlara mola verdi.

Tekrar setlere dönen Evgar'ın tercihi ise "Bahar" dizisi oldu.

Bahar'ın başrolü Demet Evgar, performansıyla gündeme oturmayı başardı.

İzleyiciler ise özel hayatına yöneldi. Demet Evgar'ın eşi merak ediliyor.

6 yıllık sevgililiğin ardından nikah masasına oturan ve kızını kucağına alan Evgar, bakın kiminle evli...

Demet Evgar'ın kocası

2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar, 17 Mart 2022 tarihinde evlendi.

Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Mutlu bir birliktelik sürdüren çift, kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Levent Babataş kimdir

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi.

Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor.

Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.