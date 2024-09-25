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Barış Alper Yılmaz'ın annesiyle benzerliği şoke etti!

Barış Alper Yılmaz'ın annesiyle benzerliği şoke etti! Milli takım ve Galatasaray forması giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın annesi ile karesi, "fotokopi gibi" dedirtti.