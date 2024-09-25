Barış Alper Yılmaz'ın annesiyle benzerliği şoke etti!

Yağmur Dinç
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Rize altyapısında yetişti.
2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen Yılmaz, kariyerini yukarı taşıdı.
Milli takımda da adından söz ettiren ünlü futbolcu, şimdilerde genç kızların sevgilisi.
Barış Alper Yılmaz sosyal medyada yakından takip ediliyor, özel hayatına mercek tutuluyor.
2000'li futbolcu, son olarak annesi ile benzerliğiyle şaşırttı.
ANNE-OĞUL KARESİ
Ailesini sosyal medyada pek sık paylaşmayan Barış Alper Yılmaz, kupa sevincinde annesi ile poz verdi.
Yılmaz'ın annesi ile karesini görenler, "tıpatıp aynısı", "fotokopi gibi", "anasının oğlu" gibi yorumlar yazdı.