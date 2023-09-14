Başak burcunda yeniay: Hayatımıza yeni bir düzen getirmeye çalışıyoruz... Kalpler ferahlayacak! Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniay, herkesi yakından ilgilendiriyor. Yorulan kalbimize yeni bir ferahlık gelecek diyebiliriz.

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Herkese merhabalar...

15 Eylül sabah 04:39 civarında Başak burcunun 21 derecesinde bir yeniay yaşayacağız.

Yeni ayda birçok gezegen retro hareketinde olacak. Normal şartlarda yeniaylar fırsatlar ve yeni başlangıçlar için olumlu olur fakat Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür yine Başak burcunda retro olduğu için yeni girişimlerimizi ve fırsatları değerlendirirken daha dikkatli olmamız gerekecek.

Merkür retrosu tam olarak 17 Eylül tarihinde bitecek ve hızlı hareketine devam edecek. Eğer bir imza, sözleşme, anlaşma yapacaksanız, bu tarihten sonra yapmanızı öneririm. Yapmanız gerekiyorsa konuları iki kere gözden geçirin.

Aynı şekilde bir elektronik eşya alımı yapılacaksa yine 17 Eylül sonrasını kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

Yeniayın genel etkileri

Yeniayda genel etkilere bakacak olursak; yeniaya eşlik edecek olan Neptün bize kafa karışıklığı, aldanma, dolandırılma, kandırılma, hayal kırıklıkları getirebilir. Başak burcunda olan ay ve güneşe karşıt bir açı yapacağından dolayı bağışıklık sisteminize zehirlenmelere dikkat etmekte fayda var. Yeniaya Denebola sabit yıldızı da eşlik edecek.

Dünya genelinde isyankar durumlar, denizden gelecek zararlar ve gemi kazaları oluşabilir. Önümüzdeki on beş günlük süreçte bu tür haberleri duyabiliriz. Aynı zamanda Neptün Balık burcunda olacağı için ne yazık ki yağmurlar ve seller yine gündemde olacaktır.

Uranüs'ün bu yeniaya güzel bir açısı var. Uzun zamandır beklediğiniz fırsatlar size gelebilir ve süpriz bir şekilde hayatınızda beklemediğiniz durumlar oluşabilir. Özellikle toprak grubu burçlar (Boğa, Başak, Oğlak) için fırsatlar söz konusu.

Diyet yapmaya başlamak için uygun bir zaman dilimi olabilir. Sağlık sektörü ile ilgili bazı gelişmeler olabilir. Başak, hizmet sektörünü temsil eder.

Cuma günü Venüs-Jüpiter karesi etkili olacak. Burada dikkat etmeniz gereken para harcama, yemek yeme, ego ve kibirde abartıya kaçmamak. Yeni bir salgın uyarısı bu yeni ayı takip eden günlerde gündeme düşebilir. Dikkatli olmanızı öneririm.

Bu yeniay, düzenlememiz gereken, yenilik yapmamız gereken bütün konuları önümüze getirecek. Hayatımızda eksik olan ne ise o yönde güzel sürprizli gelişmeler hepimizi bulsun. Şimdilik sevgiler.

Burçlara etkileri