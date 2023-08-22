Eyvah Merkür retrosu geldi! Eski aşkı dönmeyenler için son umut... Uzman astrolog o burçların altını çizdi! Gökyüzünde Venüs retrosunun etkileri devam ederken Uzman Astrolog Filiz İnsel, Merkür retrosuna dair kişileri uyardı. Bazı burçları özellikle uyaran İnsel, dikkatli olunması gereken bir süreç olduğunu söyledi.

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Gökyüzünde Venüs retrosu devam ederken, şimdi ise iletişim gezegeni Merkür retroya girmeye hazırlanıyor.

Bu iki gezegenin retro olması, daha dikkatli olmamız gereken zamanlara işaret ediyor.

Daha önce Venüs retrosuna dair detayları kaleme alan Astrolog Filiz İnsel, şimdi ise Merkür retrosunu kaleme aldı.

İnsel, Ensonhaber için kaleme aldığı yazıda, dikkat etmesi gereken burçları da açıkladı.

Filiz İnsel'den Merkür retrosuna özel detaylar

Astrolog Filiz İnsel'in Ensonhaber için kaleme aldığı yazının detayları şu şekilde;

"Yılda üç kez nadirende olsa bazen dört kez gerileme yapan Merkür’ümüz yine retroya başlayacak. Üstelik 23 Ağustos tarihinde...

Merkür astrolojide en hızlı hareket eden gezegen olarak yerini alır. Aynı zamanda Merkür; iletişim, ticaret, ulaştırma ve yazılı - sözlü her türlü konuşmayı - anlaşmayı aklımızı - sözlerimizi, kendimizi ifade etme ve anlama şeklimizi anlatır.

Bir gezegenin geri harekette olması demek, doğum haritamızda Merkür’ün bulunduğu burç nerdeyse o evde geri hareketine başladığı zaman aslında bize, "Biraz dur bakalım yavaşla ve atladığın konuları tekrar kontrol et" demek ister.

Bakınca o kadar korkunç değil ama bize akıl tutulması yaşatabilir. Bazen ben bunu nasıl atladım ya da bunu nasıl kabul ettim, söyledim, yazdım, çizdim gibi kelimeleri çokça söyletir.

Ya da aslında hallettiğimizi sandığımız birçok konuyu ve geçmişi önümüze getirebilir.

Uyarıların çoğu o yüzden bu şekildedir. Bu sefer merkür, Başak burcunda retro yapacak. Yönetici olduğu burçta... O yüzden maksimum düzeyde etkilerini hissediyor olacağız. Nelere dikkat etmek lazım onlara bakalım...

* Düzeltmek istediğimiz konular tekrar önümüze gelir. Plan program yapmakta zorlanabiliriz, karar mekanizması çalışmaz.

* Cesaretimiz kıralabilir önceden karar verdiğimiz bir konuyu defalarca üstünde geçmemize rağmen yine askıda bırakabiliriz.

* Elektronik eşya alımı yapmak için uygun değil, arızalı olabilir ya da sizi tatmin etmez.

* Başak burcunda retro olduğu için sağlık konusunda evham ve takıntı yapabiliriz.

* Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Hesapladığınız işler, yolculuklar, ticaret ya da anlaşmalar hesabınıza uymaz dikkat etmek gerektir.

* Zihnimiz karışık olur herşeyi takıntı haline getirebiliriz.

* Her türlü yazılı - sözlü anlaşmayı iyi okuyup, anlayıp imza atmak lazım.

* Karşımızdaki kişiler bizi anlamayabilir ya da biz onları anlamayabiliriz iletişim durur!

* Kısacası mükemmeli ararken yolda kalabiliriz.

O burçlar dikkat!

Filiz İnsel bazı burçları uyardı ve en çok etki alanları da şu şekilde sıraladı;

"Balık Başak Yay İkizler burçları en çok etkiyi alan burçlar olurken, Oğlak, Yengeç Koç ve Terazi kafası fazlaca karışık olacak. Aslan, Boğa, Akrep, Kovalar için ise ertelenen işleri artık gözden geçirme vakti."