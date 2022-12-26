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    Başkasından çocuk yapan kadın: Beni adam adam gezdirdin

    Evinden kaçtıktan sonra başkasından hamile kalan kadın, canlı yayında yüzleştiği kocasına, "Ses sus. Beni adam adam gezdirdin. Beni sattın" diyerek tepki gösterdi.
    • 26.12.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 19:25
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    Başkasından çocuk yapan kadın: Beni adam adam gezdirdin

    Müge Anlı'yla Tatlı Sert programı, her geçen gün yeni bir konuyla gündeme geliyor.

    Kocasından kaçan ve  yeniden eve döndüğünde başkasından hamile olan Hüda Özden'in gelişmeleri, duyanları şoke ediyor.

    Akılalmaz olayda Hüda Özden, yeniden kocasıyla ve onun sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı.

    Çocuğu da eşine bıraktı

    Fakat bir süre sonra yeniden ortadan kaybolan Özden, başkasından olan çocuğu da kocasına bıraktı.

    Başkasından çocuk yapan kadın: Beni adam adam gezdirdin VİDEO

    Başkasından çocuk yapan kadın: Beni adam adam gezdirdin #1

    Çift yayında bir araya geldi

    Evinden ayrılarak başkasından hamile kalan Hüda Özden olayında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Hüda Özden ile kocası Ferdi Özden iddiaların ardından canlı yayında bir araya geldi.

    Eşinin başkasıyla olduğunu söyledi

    Canlı yayına katılan Ferdi Özden, kendisinin çalıştığı sırada eve başka erkekler alındığını ve Özden'in madde bağımlısı olduğunu öne sürdü.

    Başkasından çocuk yapan kadın: Beni adam adam gezdirdin #2

    "Beni sattın"

    İki taraf birbiri hakkında iddialarda bulunurken Hüda Özden, kocasının kendisini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyleyerek "Sen sus. Beni adam adam gezdirdin. Beni sattın." ifadelerini kullandı.

    Ekip sesleri kesmek zorunda kaldı

    Reji, iddialar nedeniyle yayının sesini sık sık kesmek zorunda kaldı.


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