Bekir Develi'den Starbucks protestosu Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, İsrail'i destekleyen Starbucks'ı protesto için şirketin şubelerinden birine girerek dikkat çeken bir eyleme imza attı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Hamas baskınını gerekçe göstererek Gazze'de başlattığı sivil katliamda 34 gün geride kaldı.

Batı dünyasının gözleri önünde çocuk, kadın, yaşlı binlerce insan can verirken, bazı ülkeler ve global şirketler, İsrail'i desteklediklerini açıkladılar.

İsrail'in katliamlarına sessiz kalmayan insanlar, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı şekillerde, ellerinden geldiğince tepkilerini koymaya devam ediyor.

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, girdiği bir Starbucks şubesinde yerleştirdiği hoparlörden yaptığı yayınla, İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı protesto etti, şubeye giren müşterilerde de farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Develi, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar, gazzeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlığınız için teşekkürler.

Bekir Develi'nin mesajı daha sonra ingilizce de anons edildi.

