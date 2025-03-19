Yağmur Uçar

Yıllar önce çektiği video ile bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yenimahalleli Cafer, yıllar aradan sonra yeniden gündemde.

O dönem çektiği videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar manapınarından Hasibe'nin Ahmet" sözleriyle viral olan Cafer'in son hali şaşkınlık yarattı.

Bir içerik üreticisi ile röportaj yapan Cafer'i görenler şoke oldu.

Fenomen Gizem Bilig'in videosunda, Cafer'in dünyaevine girdiği ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

İşte şimdiki hali...