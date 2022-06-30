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- Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı
Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı
Cüneyt Arkın'ın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki veda törenine katılan eşi Betül Arkın, ""Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef" dedi.
- 30.06.2022 - 12:21
- Güncelleme : 30.06.2022 - 13:01
Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Cüneyt Arkın, 28 Haziran Salı günü vefat etti.
85 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın yıldızı, son yolculuğuna bugün uğurlanıyor.
Arkın için cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.
Betül Arkın da törene katıldı
Törene Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da katılım sağladı.
Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı
"Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef"
DHA'nın haberine göre; duygularını paylaşan Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü." dedi.
Arkın, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek
Diğer yandan törenin ardından Arkın'ın cenezesi Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.