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Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı

Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı

Cüneyt Arkın'ın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki veda törenine katılan eşi Betül Arkın, ""Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef" dedi.