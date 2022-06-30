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    Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı

    Cüneyt Arkın'ın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki veda törenine katılan eşi Betül Arkın, ""Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef" dedi.
    • 30.06.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:01
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    Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı

    Türk sinema tarihinin usta oyuncularından Cüneyt Arkın, 28 Haziran Salı günü vefat etti.

    85 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın yıldızı, son yolculuğuna bugün uğurlanıyor.

    Arkın için cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.

    Betül Arkın da törene katıldı

    Törene Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da katılım sağladı.

    Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı

    "Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef"

    DHA'nın haberine göre; duygularını paylaşan Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü." dedi.

    Arkın, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek

    Diğer yandan törenin ardından Arkın'ın cenezesi Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

    Betül Arkın: Dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı #1


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