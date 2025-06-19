Beyoğlu Güzeli'nin Alev'i hala dünya güzeli! İşte son hali...

Bir döneme damga vuran Türk filmi "Beyoğlu Güzeli" ile hafızalara kazınan Alev karakteri, güzelliğiyle izleyiciyi büyülemişti.

Aradan geçen yıllara rağmen, o zarif duruşu ve çarpıcı bakışları hala hafızalarda.

Peki ya "Beyoğlu Güzeli"nin Alev’i şimdi nasıl görünüyor...

1971 yapımı filmin TV ekranında yayınlanması ile ünlü sanatçının son hali merak konusu oldu.

İzleyiciler ise arama motoruna yöneldi.

"HALA ÇOK GÜZELSİNİZ"

Karaktere hayat veren ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten başkası değildi.

Şimdilerde 77 yaşında olan Koçyiğit, güzellerini yıllar içinde adeta sakladı.

Kullanıcılar "hala taş gibi", "Beyoğlu değil, dünya güzeli" gibi yorumlar yaparak oyuncuya övgüler yağdırıyor.