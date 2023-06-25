Bihter Yöreoğlu için hayır lokması dağıttı: Dua istedi 'Aşk-ı Memnu' hayranları dizideki karakterlerden Bihter Yöreoğlu'nu anmak için hayır lokması döktürdü, dua istedi.

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Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, 2010 yılında final yapmasına rağmen hala birçok kişi tarafından izleniyor.

Dizideki Bihter Yöreoğlu karakteri, oynadığı performansla izleyicilerin hafızalarında iz bırakmıştı.

Hayır lokması dağıttı

Bu yıl dizinin final bölümünün yayınlandığı gün anma etkinliğinde, dizinin sevenleri Bihter’in karakterine ve hikayesine olan özlemlerini ifade etmek adına hayır lokması dağıttı.

Dua okundu

Etkinlikte ayrıca Bihter karakteri için dua okundu.

Yaka fotoğrafları takıldı

Dizide Bihter’i canlandıran oyuncu Beren Saat'in olduğu yaka fotoğrafları da dağıtıldı.