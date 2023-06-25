Bihter Yöreoğlu için hayır lokması dağıttı: Dua istedi

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Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, 2010 yılında final yapmasına rağmen hala birçok kişi tarafından izleniyor.
Dizideki Bihter Yöreoğlu karakteri, oynadığı performansla izleyicilerin hafızalarında iz bırakmıştı.
Hayır lokması dağıttı
Bu yıl dizinin final bölümünün yayınlandığı gün anma etkinliğinde, dizinin sevenleri Bihter’in karakterine ve hikayesine olan özlemlerini ifade etmek adına hayır lokması dağıttı.
Dua okundu
Etkinlikte ayrıca Bihter karakteri için dua okundu.
Yaka fotoğrafları takıldı
Dizide Bihter’i canlandıran oyuncu Beren Saat'in olduğu yaka fotoğrafları da dağıtıldı.