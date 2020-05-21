Birgün, aradığı Ramazan haberini buldu

Her yıl Ramazan ayında "Oruç tutmadı diye dayak yedi" tarzında haberler servis eden Birgün, Ramazan'ı da boş geçmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayı alışılmışın dışında geçiyor.

Öyle ki; insanlar evlerinde kaldı, toplu iftar ile sahurlara ve teravih namazlarına ara verildi.

Bu yıl Ramazan ayında değişmeyen tek şey, Birgün'ün servis ettiği provokasyon haberi oldu.

ARANAN HABER 28. GÜNDE BULUNDU

Her yıl Ramazan ayında oruç tutmayanlara yönelik saldırı haberleri yapan gazete, bu yıl internet ortamında devam eden derslerde bir öğretmenin çay içtiği için şikayet edildiğini iddia etti.