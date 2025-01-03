Bu akşam Yalı Çapkını var mı, yayınlanacak mı? 3 Ocak 2025 Star TV akışı...

Yağmur Dinç

2025'in ilk cumasında dizi severler takip ettikleri yapımları kaçırmak istemiyor.

Cuma gününün sevilen dizileri arasında ise Yalı Çapkını yer alıyor.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Doğukan Polat gibi genç oyuncuların rol aldığı sevilen dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda yine damga vuruyor.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, bu hafta 90. bölümü ile ekranlara gelecekti.

Yayın akışında diziyi göremeyen izleyicileri, "Bu akşam Yalı Çapkını yok mu", "Neden yayınlanmayacak" gibi soruları gündeme taşıdı.

Peki; 3 Ocak'ta Yalı Çapkını var mı, yayınlanacak mı? İşte yeni bölüm tarihi...

3 OCAK 2025 YALI ÇAPKINI DİZİSİ

Yalı Çapkını, 3 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Dizinin merakla beklenen 90. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Dizi, yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.

Yalı Çapkını yayın saati olan 20.00'de bu hafta Hababam Sınıfı filmi yayınlanacak.