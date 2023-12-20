Bülent Ersoy, Dilan Polat'a bir bir saydırdı! "Çorcu, varoş" Dünya Güzelleri Masada konseptinde yer alan Bülent Ersoy, tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında sert yorumlarda bulundu.

ensonhaber.com

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü yeni YouTube programları için bir araya geldi.

Dünya Güzellerim Masada programının ikinci bölümünde, Dilan Polat hakkında konuşuldu.

Polat'ı tanımadığını belirten Bülent Ersoy, moderatöre "O çorcuları demiyor musunuz?" diye sordu.

Eleştirilerini sıralayan ünlü sanatçı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Varoş hareketler"

Diva Bülent Ersoy, Dilan Polat olayından bahsederken yapılanların varoşluk olduğunu söyledi.

"Güzellik merkezlerinin Sevim Alan'ın açılışına 6-7 kere gittim. Son davetinde, Dilan Polat, 'benim davetlerime hiç icabet etmiyorsunuz. Neden?' dedi. Hayatım hamileyim onun için gelemiyorum dedim. Dilan Polat'ın Mahallevari haraketleri vardı varoş, onun bunun parasıyla caka satıyor. Konuşmaya bile değmez aman Bülent Ersoy bizi konuşmuş bile dedirttirmek istemem. Haberlerde bile bakmıyorum tuvalete gidiyorum."

Bülent Ersoy, Dilan Polat'ın gündeme gelmesinde büyük rol oynayan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da teşekkür etti.