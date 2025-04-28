Yağmur Uçar
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube programına konuk oldu.
Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Terim, hayatına dair ilginç detayları açıkladı.
Sosyal medyada göründüğü kadar soğuk birisi olmadığını açıklayan Buse Terim, babasına ilişkin de konuştu.
"SİZ DİYORUM"
Buse Terim, babası Fatih Terim ile ilişkisinden bahsederken ilginç bir detaya yer verdi.
Ünlü birinin çocuğu olmanın zorluklarına değinen Terim, "Babama hala sen diyemem, siz derim" itirafıyla şaşırttı.