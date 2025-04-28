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Buse Terim'den "baba" itirafı! Bakın nasıl hitap ediyormuş...

Buse Terim'den "baba" itirafı! Bakın nasıl hitap ediyormuş... Dünyaca ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, katıldığı bir programda babası hakkında ilginç bir itirafta bulundu.