Caner Toygar evlendi Yıllar önce katıldığı "Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla adını duyuran Caner Toygar, ikinci kez nikâh masasına oturdu…

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Türkiye onu, 2004'te yayınlanan "Gelinim Olur musun?" yarışması ile tanıdı.

Tülin Koca ile büyük bir aşk yaşayan Caner Toygar, dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Birbirlerine yakıştırılan çift tam olarak bir araya gelemese de gündemi uzun süre meşgul etti.

Program bitti, herkes kendi hayatına döndü.

Ne evlilik oldu, ne de devam eden bir ilişki.

İkinci kez evlendi

Tülin Koca, tamamen ekranlardan uzak kalırken, Caner Toygar bu kez bir programda kafasında bardak kırarak hafızalara kazındı.

O Caner Toygar, ikinci kez muradına erdi…

Caner Toygar, bir süredir birlikte olduğu ve adını açıklamadığı sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

Çiftin, nikâh şahitliğini Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı.

"5 tur döndük"

Ali Özbir, artık düğünlerin rutini haline gelen takı şovuyla mutlu güne şahitlik edenleri bir hayli eğlendirdi.

Yan yana dizdiği 100 TL'lik banknotları gelin ve damadın üzerine takan Özbir’i Caner Toygar, sosyal medya hesabından paylaştı.

Toygar, “Ali Ağabey yakışanı yaptı, 5 tur döndük.” dedi.

Şiddet iddiası

Caner Toygar, 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikâh masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü.

Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu.

Davadan beraat eden Toygar, 6 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.