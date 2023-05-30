Canlı yayında gergin anlar! Ferhat Murat Murat Gezici'nin yaptığı yanlış anketleri yüzüne vurdu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptığı anketlerin hiçbiri tutmayan Murat Gezici, Ferhat Murat'ı yalancılıkla suçladı. Gezici'ye tepki gösteren Ferhat Murat ise "İlk ve ikinci tur anketlerinde Kılıçdaroğlu kazanacak demişsin, çıkmışsın bizi yalancılıkla itham ediyorsun" dedi.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Bu yenilginin ardından seçmeni tarafından istifası beklenen Kılıçdaroğlu ise 'devam' mesajı verdi.

Seçim sonrası dikkat çeken bir konu ise yapılan anketler oldu.

Birçok anket firmasının tahminleri tutmadı..

Bu kapsamda Haber Global'de canlı yayına konuk olan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici ile Siyasal İletişimci Ferhat Murat seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Gezici: Beyefendinin yanlış beyanlarıyla karşı karşıya kaldık

Ferhat Murat, Gezici'nin yayınladığı anketlerinin tutmadığını ve muhalif seçmeni yanlış yönlendirdiğini vurguladı.

Bunun üzerine tepki gösteren Gezici, şunları söyledi:

Biraz önce kendisi beyefendinin yalan beyanlarıyla karşı karşıya kaldık. Susmazsanız ayrılacağım. Gezici Araştırma'nın anketlerinden bir tanesidir Ferhat'ın bahsettiği.



O araştırma Nisan ayının ilk haftasında yapılan bir araştırma. Onun ardından 4 tane daha anket var. Kendisi iletişim mühendisliğine soyunmaya çalışan birisidir

"İlk ve ikinci tur anketlerinde Kılıçdaroğlu kazanacak demişsin, çıkmışsın bizi yalancılıkla itham ediyorsun"

Gezici'nin sözleri üzerine gerilen Ferhat Murat, yaptıkları yanlış anketleri yüzüne vurdu:

Ben bir şeye soyunmuyorum bak, sen şahsileştiriyorsun. Twitter adresine girsin seyircilerimiz, 12 Nisan'da 53,4 yayınlamışsın ikinci turda da 50,9 yayınlamışsın bizi yalancılıkla suçluyorsun.



Benim içinde olduğum araştırma şirketi ilk turu da ikinci turu da doğru bildi.



12 Nisan'da ilk turda yayınladığın ankette 53,4 - 43,2 Kılıçdaroğlu kazanacak demişsin. Sonra 12 Mayıs'ta da mesaj atmışsın ikinci tur tahmininde de 50,9 - 49,1. İkisinde de çakmışsın burada bizi yalancılıkla itham ediyorsun. Yalan mı bu veriler?!

"Sizin yüzünüzden muhalefet seçmen psikolojik depresyonda"

Halkı manipüle eden sizin gibiler yüzünden insanlar muhalefet seçmeni şu anda psikolojik bir depresyon içerisindeler. Sizin yüzünüzden kazanacağız zannettiler. Anket açıkladınız, muhalefete yakın medya aldı bunları yayınladı, insanlar Kılıçdaroğlu seçimi kazanacak zannetti ama sandıkta gerçeklerle yüzleştiler. Bizi yalancılıkla suçlayacak bir kişi varsa en son insan sensin.

Bunun üzerine Gezici "Ne kaba bir insansınız?!" demekle yetindi.