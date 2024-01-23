Canlı yayında konuklar arasında kavga! "Sen loser gazetecisin" Barometre programının canlı yayın konuğu olan Araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasında başlayan tartışmada tansiyon yükseldi.. Albayrak, Zileli'ye "Maaşın kadar konuş, sen loser gazetecisin" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Rasim Ozan Kütahyalı, Barometre programıyla ekranlara geliyor.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı programda, karşılıklı tartışmalar sosyal medyada gündem oluyor.

Programın yeni bölümünde ise konuklar, Araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli oldu.

İki ismin karşı karşıya geldiği konu ise yerel seçim oldu.

Ümit Zileli, Albayrak'a "Ben hiç olmazsa Fethullah Gülen gibi i... aynı yolda yürümedim" demesi hararetin yükselmesine neden oldu.

Bunun üzerine Albayrak ise şunları söyledi:

Siz şu anda yürüyorsunuz.. Tamam o zaman 2019 ve 2024'de Fethullahçılarla aynı adaya oy verenler şer...dir. PKK'lılarla birlikte aynı siyasileri destekleyenler şer...dir.

Tansiyonun giderek yükselmesiyle Kütahyalı araya girmek istedi ancak başarılı olamadı.

"Maaşın kadar konuş, loser bir gazetecisin"

Zileli daha sonra "Sen bana diyorsun ama kıvırarak söylüyorsun" demesi üzerine Albayrak bu kez Zileli'nin şahsına ithafen şu ifadeleri söyledi:

Ya Ümit abi, maaşın kadar konuş. Maaş aldığın yere senin putuna saldırıyorum. Bak bu derece kaba olmak istemezdim ama.. Bak loser bir gazetecisin.

Bunun üzerine Zileli "Çok küçülüyorsun" yanıtını verdi.

Yayını terk etti

Bunun üzerine Kütahyalı, reklam arasına girdi ancak ikili arasındaki gerginlik son bulmadı. Ümit Zileli, "Ben yorum yapmayacağım" diyerek yayını terk etti.