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Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu

Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programının canlı yayınında stüdyodan ne olduğu tam anlaşılamayan bir ses duyuldu.