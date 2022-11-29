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    Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu

    CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programının canlı yayınında stüdyodan ne olduğu tam anlaşılamayan bir ses duyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:30
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    Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu

    CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyodan yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

    Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı “gaz çıkarma” olarak yorumladı.

    Sosyal medya 'gaz çıkarma sesi' dedi

    Konu ile ilgili CNN Türk veya Ahmet Hakan’dan açıklama gelmedi.

    Bununla birlikte söz konusu ses, daha önce Habertürk’te meydana gelen yellenme benzeri sesleri akıllara getirdi.

    Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu VİDEO

    Canlı yayında ne olduğu anlaşılamayan bir ses duyuldu #1


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