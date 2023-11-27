Geçtiğimiz aylarda ölümünün 37'nci yıl dönümünde anılan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney, gündemdeki yerini koruyor..
'Çirkin Kral' lakabıyla tanınan Güney, hayattayken yaptıkları nedeniyle kimileri tarafından rahmetle anılırken kimileri tarafından ise ağır eleştirilere maruz kalıyor..
Bir hakimi öldüren Yılmaz Güney, Atatürk ve Türk düşmanlığı ile kadına şiddet üzerinden ağır ithamlarda eleştiriliyor.
Muhalif kesim ise tüm bunlara yönelik sinemanın değerli ismi olduğunu belirterek savunmuyor.
Bunlardan biri de Sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay oldu.
Canlı yayında Yılmaz Güney'e övgüler
Tele 1 canlı yayınında Merdan Yanardağ'a konuk olan Dorsay, Yılmaz Güney'den övgülerle bahsetti.
Güney'in hayatının 3K'dan oluştuğunu ve bunların komünizm, kürtlük ve katil olmasının olduğunu belirten Dorsay, skandal ifadeler kullandı.
"Hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim"
"Hakimi öldürdü. Ne yapalım? Kötü diye bu adamı mahkum mu edelim! Onun yaptığı çok güzel işler var" diyen Dorsay, şu ifadeleri kullandı:
Yılmaz Güney'in hayatı 3K üzerine kuruluydu.
Birincisi Komünizm. Bunun benim için hiçbir zararı yok. Komunizm solculuğun belki zirvesi ama sonuç olarak paylaşma denen kutsal ilkeye dönük bir ideolojidir.
İkincisi Kürt olması. Kürtleri hiçbir zaman küçük görmedim. Çünkü bugün kürtler dünya üzerinde bile kendi vatanı, kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı bir Kürdistan, yok. Kurdurtsunlar kardeşim niye yapılmıyor
Üçüncüsü katildi. Hakimi öldürdü. Ne yapalım? Kötü diye bu adamı mahkum mu edelim! Onun yaptığı çok güzel işler var.
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