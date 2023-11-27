Canlı yayında skandal Yılmaz Güney yorumu! Atilla Dorsay: Hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim Sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay'ın Yılmaz Güney hakkında söyledikleri dikkat çekti. Dorsay "Katildi, hakimi öldürdü. Ne yapalım? Kötü diye bu adamı mahkum mu edelim! Onun yaptığı çok güzel işler var" dedi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda ölümünün 37'nci yıl dönümünde anılan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney, gündemdeki yerini koruyor..

'Çirkin Kral' lakabıyla tanınan Güney, hayattayken yaptıkları nedeniyle kimileri tarafından rahmetle anılırken kimileri tarafından ise ağır eleştirilere maruz kalıyor..

Bir hakimi öldüren Yılmaz Güney, Atatürk ve Türk düşmanlığı ile kadına şiddet üzerinden ağır ithamlarda eleştiriliyor.

Muhalif kesim ise tüm bunlara yönelik sinemanın değerli ismi olduğunu belirterek savunmuyor.

Bunlardan biri de Sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay oldu.

Canlı yayında Yılmaz Güney'e övgüler

Tele 1 canlı yayınında Merdan Yanardağ'a konuk olan Dorsay, Yılmaz Güney'den övgülerle bahsetti.

Güney'in hayatının 3K'dan oluştuğunu ve bunların komünizm, kürtlük ve katil olmasının olduğunu belirten Dorsay, skandal ifadeler kullandı.

"Hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim"

"Hakimi öldürdü. Ne yapalım? Kötü diye bu adamı mahkum mu edelim! Onun yaptığı çok güzel işler var" diyen Dorsay, şu ifadeleri kullandı: