Çarşamba dizileri: 2 Ocak 2024 TV'de neler var? Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 3 Ocak Çarşamba günü TV kanallarının yayın akışlarını derledik.

ensonhaber.com

Yeni yılın ilk haftasında reyting mücadelesi devam ediyor.

Diziler merakla izlenirken, yarışma programları ve filmler de eşlik ediyor.

Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 kanalları birçok yapıma ev sahipliği yapıyor.

Çarşamba akşamı ekran karşısına geçenler, sırasıyla göz gezdiriyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 İkizler Projesi

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Bebek Firarda"

22:15 Yabancı Sinema "Julie Ve Julia"

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2024