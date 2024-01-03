Çarşamba dizileri: 2 Ocak 2024 TV'de neler var?

Yeni yılın ilk haftasında reyting mücadelesi devam ediyor.
Diziler merakla izlenirken, yarışma programları ve filmler de eşlik ediyor.
Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 kanalları birçok yapıma ev sahipliği yapıyor.
Çarşamba akşamı ekran karşısına geçenler, sırasıyla göz gezdiriyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 İkizler Projesi
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
TRT 1 yayın akışı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Bebek Firarda"
22:15 Yabancı Sinema "Julie Ve Julia"
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2024