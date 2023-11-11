Celal Şengör: Hakan Fidan şahane bir adam, genel kültürüne hayranım Dışişleri Bakanı Fidan ile ilgili izlenimlerini paylaşan Şengör, "Fevkalade genel kültürü geniş. Hakikaten muhteşem biri" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Profesör Celal Şengör, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Şengör, TV100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Programın bir bölümünde İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkat çekildi. Bu konuda Türkiye'nin tavrına vurgu yapıldı.

"Hakan Fidan'ı tanıdım, şahane bir adam"

"Bugün sen onlara yaparsın, yarın başkası gelir sana yapar." diyen Şengör, "Hakan Fidan'ı beğeniyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Şahane bir adam. Ben tanıdım Hakan Fidan'ı. Fevkalade genel kültürü geniş, şahane bir adamdır.

"Onun genel kültürüne hayranım"

Konuşmasında Şengör, "Bana deme ki 'asker olduğu için seviyorsun sen onu.'" dedi ve ekledi:

Hakan Fidan hakikaten muhteşem biri. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben onun genel kültürüne hayranım.

"Bütün Filistin'i yok etmeye kalkıyorsun"

Gazeteci Işık, Fidan'ın "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, ‘yerleşimci’ diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Bunun üzerine Celal Şengör, konuşmasında şunları dile getirdi: