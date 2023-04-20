Celal Şengör, kendisini merak edenler için hasta yatağından video paylaştı

ensonhaber.com

Türkiye'nin en medyatik bilim insanlarından biri olan İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı.

Sevenlerini üzen bu haberden sonra Şengör, hasta yatağından bir video paylaştı.

Şengör takipçilerine hastalığı nedeniyle Azerbaycan seyahatini duyurdu.

"Zatürre oldum"

Bitkin olduğu görülen Şengör takipçilerine şu ifadelerle seslendi: