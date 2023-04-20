Celal Şengör, kendisini merak edenler için hasta yatağından video paylaştı

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Türkiye'nin en medyatik bilim insanlarından biri olan İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı.
Sevenlerini üzen bu haberden sonra Şengör, hasta yatağından bir video paylaştı.
Şengör takipçilerine hastalığı nedeniyle Azerbaycan seyahatini duyurdu.
"Zatürre oldum"
Bitkin olduğu görülen Şengör takipçilerine şu ifadelerle seslendi:
“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten.
Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”