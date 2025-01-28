Yağmur Dinç

Çin takvimi, Güneş ve Ay’ın hareketlerine göre belirlenen bir lunisolar takvimidir, bu yüzden Çin Yeni Yılı her yıl farklı bir tarihe denk gelir.

Çin Yeni Yılı, 15 gün süren bir kutlama dönemiyle başlar ve bu süre boyunca aileler bir araya gelir, yemekler yenir, yeni yılın getireceği şans ve bereket için dua edilir.

Özellikle bu dönemde kırmızı zarf içinde para verme, ateşli havai fişek gösterileri yapma, geleneksel danslar (özellikle ejderha dansı) ve çeşitli oyunlar gibi etkinlikler düzenlenir.

2025 yılı için Çin yeni yılı merak konusu oldu. Bu yıl hangi tarihe denk geldiği ve ne yılı olduğu araştırılmaya başladı.

Peki; Çin yeni yılı ne zaman 2025? Çin takvimine göre 2025 ne yılı? İşte yanıtı!

ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN 2025

2025 yılı, Çin astrolojisinde Yılan Yılı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl, bilgelik, sezgi ve stratejik düşünme gibi temalarla şekillenecek.

29 Ocak 2025'te başlayıp, 16 Şubat 2026'ya kadar sürecek olan bu dönem, kişisel gelişim, içsel keşif ve dönüşüm için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yılan Yılı, daha derin bir anlayış ve içsel değişim arayışında olanlar için önemli bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu süreçte, stratejik adımlar atmak ve sezgilerimizi daha fazla dinlemek, ilerlemek için büyük bir rol oynayacak.

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Yılan burcu, zekâsı ve stratejik düşünme yeteneğiyle tanınır. Bu nedenle, 2025 yılında insanların daha fazla sezgilerini dinlemeleri ve hayatlarında yeni bir denge kurmaları bekleniyor.

Yılanın etkisiyle, bireylerin stratejik kararlar alırken içsel bilgeliğe yönelmeleri ve daha dikkatli bir yaklaşım benimsemeleri öngörülüyor.