Cinsiyet partisinde sinir krizi geçiren kız çocuğu 3 erkek kardeşi olan kız çocuğu, yeni doğacak kardeşinin cinsiyetini öğrenince sinir krizi geçirdi…

ensonhaber.com

Gün geçmiyor ki, sosyal medyada yeni bir gündem oluşmasın…

Bu kez bir kız çocuğunun ilginç isyanı viral oldu.

Balonu patlattı, neye uğradığını şaşırdı

3 erkek kardeşi ile birlikte ailesinin hazırladığı cinsiyet partisine katılan kız çocuğu, eline iğneyi aldı, balonu patlattı.

İşte asıl olay, bu dakikadan sonra yaşandı…

Yine erkek kardeş geliyor

Balondan mavi renkli kağıtlar çıkınca kız çocuğu sinir krizi geçirdi.

Bir erkek kardeşi daha olacağını öğrenen kız çocuğunun o halleri, anbean kameraya yansıdı.

Video, kısa sürede binlerce kez izlendi.