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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ıydı! Şimdi koca kız oldu; İşte son hali…

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ıydı! Şimdi koca kız oldu; İşte son hali… Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programıyla adını milyonlara duyuran Kutu Bebek Ebrar şimdi kocaman oldu. Ebrar Demirbilek’in son halini gören gözlerine inanamıyor.