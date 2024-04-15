Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ıydı! Şimdi koca kız oldu; İşte son hali…

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Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programıyla gönüllere taht kurmuş, Kutu Bebek olarak herkesin kalbinde yer etmişti.
Ardından ATV'de Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti ve Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazandı.
Kutu Bebek Ebrar şimdi ise büyüdü, kocaman oldu. Son halini gören gözlerine inanamıyor.
Kocaman kız oldu
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ebrar Demirbilek, görenleri kendine hayran bırakıyor.
İşte son hali...