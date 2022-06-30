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    Cüneyt Arkın'a veda

    Cüneyt Arkın'a veda

    Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılanlan Arkın'ı son kez selamlayarak ebediyete uğurladı.
    • 30.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:41
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    Türkiye Yeşilçam'ın en büyük oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın'ı kaybetti.

    28 Haziran'da kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanıyor.

    Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

    Arkın'ın cenazesi İBB Zabıta tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

    AKM'de tören düzenlendi

    Arkın için cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.

    Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar ile yakınları katıldı.

    Törende Arkın'ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi.

    Arkın, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

    Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için AKM'de tören gerçekleştirildi ViDEO

    En güzel veda

    Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından binlerce taziye mesajları yazıldı. 7'den 70'e birçok isim Cüneyt Arkın ile ilgili duygularını dile getirdi.

    Murat Zelan da bu isimlerden biriyidi.

    Zelan, milyonların duygularını veda mesajına sığdırdı.

    Murat Zelan, Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından şu mesajı paylaştı:

    "O, Fahrettin Cüreklibatir'dan CüneytArkin' cikartip hediye etmigti bize. O Battal Gazi'ydi. Kara Murat'ti. Malkoçoglu'ydu.. O, bizim Malazgirt'imizdi. O, bizim Bizans'a direnisimiz; tekfura haddinibildirisimizdi. O, bizim destansi Türklügümüzdü. O, bizim kahraman çocuklugumuzdu. Dizi, dirsegi; eli ayagi kanasa da erkekligin saninayediremedigi için gözyaslarin icine akitip kavgayadevam eden yigit ve güzel çocuklugumuzdu. Huzur içinde yat Kahraman! Seni izlemek heyecan vericiydi. Allah rahmet eylesin."

    Cüneyt Arkın a veda #1

    Cüneyt Arkın a veda #2

    Cüneyt Arkın a veda #3

    Cüneyt Arkın a veda #4

    Cüneyt Arkın a veda #5

    Cüneyt Arkın a veda #6

    Cüneyt Arkın a veda #7

    Cüneyt Arkın a veda #8

    Cüneyt Arkın a veda #9

    Cüneyt Arkın a veda #10

    Cüneyt Arkın a veda #11



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