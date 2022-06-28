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    Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

    İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
    • 28.06.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:51
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    Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

    Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ulus'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    85 yaşındaki oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kalbi durdu

    Usta oyuncunun, kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

    Cenaze programı

    Ölümü ile Türkiye’yi hüzne boğan Arkın’ın cenaze programı da belli oldu.

    Cüneyt Arkın için perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

    Cüneyt Arkın ın cenaze programı belli oldu #1

    Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak

    İHA’da yer alan habere göre Yeşilçam’ın usta sanatçısı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    Cüneyt Arkın ın cenaze programı belli oldu #2

    Cüneyt Arkın ın cenaze programı belli oldu #3

    Cüneyt Arkın ın cenaze programı belli oldu #4


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