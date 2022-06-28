Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ulus'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

85 yaşındaki oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalbi durdu

Usta oyuncunun, kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenaze programı

Ölümü ile Türkiye’yi hüzne boğan Arkın’ın cenaze programı da belli oldu.

Cüneyt Arkın için perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak

İHA’da yer alan habere göre Yeşilçam’ın usta sanatçısı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.